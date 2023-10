Il manto erboso dello stadio Olimpico Grande Torino è in perfette condizioni dopo i lavori svolti per sistemarlo

Nelle scorse settimane non sono passate inosservate le pessime condizioni del manto erboso dello stadio Olimpico Grande Torino che dopo Torino-Roma hanno portato persino José Mourinho a lamentarsene dichiarando: “Prometto che non faccio più critiche al prato dell’Olimpico di Roma, sembra una passerella paragonato con questo qua”. Oltre al tecnico portoghese, ovviamente anche Ivan Juric in conferenza stampa ha detto: “Credetemi, non è facile giocare su un terreno così disastroso. Non è un alibi, ma è così”. Su questo tema era intervenuto anche il presidente Urbano Cairo che aveva rivelato: “Il manto erboso si è beccato una malattia e non si poteva intervenire. Lo sistemiamo”. Detto fatto. La sosta per le nazionali, ovvero i diversi giorni a disposizione tra l’ultima gara casalinga che i granata hanno disputato contro l’Hellas Verona e la prossima, che sarà contro l’Inter, hanno permesso al club granata di sistemare il prato che ora è in ottime condizioni ed è pronto per Torino-Inter. Una sfida importante che si appresta ad essere molto combattuta, con gli uomini di Juric e i nerazzurri che arriveranno al match di sabato pomeriggio con motivazioni diverse ma con la stessa voglia di conquistare i 3 punti.

Stadio Olimpico Grande Torino: nei giorni scorsi risemina e rigenerazione dell’erba

I granata e l’Inter dunque, si apprestano a giocare su un campo che sembrerà un fondo da biliardo. Tutto questo grazie al lavoro svolto dagli addetti ai lavori e da agronomi specializzati che hanno provveduto alla risemina e alla rigenerazione dell’erba. In più, è doveroso sottolineare che le temperature dei giorni scorsi hanno dato una grossa mano, velocizzando la ricrescita dell’erba tanto da richiedere già un primo taglio. Dunque la malattia fungina molto aggressiva che aveva colpito il terreno dello stadio Olimpico Grande Torino, che compare molto spesso nella Francia meridionale e in Spagna, è stata messa ormai alle spalle. Adesso il nuovo manto erboso è in perfette condizioni e sabato potrà essere ammirato da tutti.