Durante un’intervista, Cairo ha promosso la coppia Zapata-Sanabria, affermando che i due possono lavorare bene insieme

Terminate le gare di calcio internazionali, Urbano Cairo è tornato a parlare ai microfoni di Radio Serie A. Il presidente del Torino, che dopo la sconfitta nel derby si era mostrato piuttosto contrariato e deluso, è parso questa volta carico. Tra i tanti temi toccati, Cairo ha parlato anche di soluzioni di campo, in particolare riferendosi agli attaccanti a disposizione di Ivan Juric. Il patron, infatti, ha dichiarato che secondo lui Zapata e Sanabria potrebbero fare molto bene insieme, ma che comunque la decisione finale sul modo in cui vanno schierati spetta ovviamente all’allenatore. Il tecnico croato più volte, dall’arrivo del colombiano, ha dichiarato di voler inserire le due punte in campo nello stesso momento, cosa che però sin qui è accaduta solo in un’occasione.

I due in coppia già contro l’Inter?

Nel match contro la Lazio di fine settembre, Juric aveva proposto proprio Zapata e Sanabria dal primo minuto al centro dell’attacco, ma la scelta non era andata a buon fine. Entrambi erano infatti apparsi molto disorientati, quasi come tolti dal loro habitat naturale, al punto che al 60′ il tecnico aveva richiamato l’ex Atalanta in panchina. Con il passare delle settimane, però, i due hanno avuto più tempo a disposizione per migliorare i movimenti e incrementare l’affiatamento. Questo quindi potrebbe portare Juric a testarli nuovamente in coppia già nella ripresa contro l’Inter. Nonostante il paraguaiano non sia rimasto ad allenarsi al Filadelfia durante la settimana di sosta, il buon rendimento con la propria nazionale può aver fatto riflettere l’allenatore. Il numero 9 è un elemento troppo importante per esser lasciato sempre in panchina, quindi è possibile vederlo insieme a Duvan, fin qui indiscutibile e imprescindibile.