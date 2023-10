Valentino Lazaro sfida l’Inter: la squadra nerazzurra lo aveva comprato, ma non ha mai creduto veramente in lui

Sfida non facile per il Torino nell’ottava giornata di campionato: i granata affronteranno in casa l’Inter. Calcio d’inizio in programma sabato 21 ottobre alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Oltre a Bellanova, c’è un altro ex nel Toro: Valentino Lazaro. I nerazzurri non hanno mai veramente creduto nell’austriaco, che adesso con Juric è rinato, trovando spazio anche se non la continuità desiderata a causa degli infortuni. Per lui si tratta della seconda stagione al Toro: la scorsa era in prestito, poi è stato comprato per 4 milioni di euro. Il giocatore non era stato riscattato, ma comprato sucessivamente.

Nel 2019 l’approdo all’Inter

L’Inter, quando lo prese nel 2019 dall’Herta Berlino, lo pagò 22,40 milioni di euro. Non ha mai trovato la giusta continuità, finendo in prestito al Newcastle, al Borussia M’gladbach e al Benfica. Il giocatore, con il passare del tempo, ha perso valore ma si tratta di un classe 1996, che può dare ancora molto.

Lazaro: affidabilità per Juric

Il suo ruolo naturale sarebbe quello di esterno destro, ma al Toro gioca sempre a sinistra. Si gioca il posto con Vojvoda e Juric si fida ciecamente di lui. Se sta bene, lo mette sempre in campo, o dall’inizio o a gara in corso. Oltre ad essere propositivo in avanti, copre bene e ha dei piedi molto educati. Da quando è arrivato, 7 presenze per lui in Serie A 2023/2024.