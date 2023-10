Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic e Gineitis raggiungeranno oggi i compagni al Filadelfia. Domani, 20 ottobre, sarà il turno di Sanabria

Manca sempre meno a Torino-Inter, gara valida per la 9ª giornata di Serie A in programma sabato 21 ottobre. Ivan Juric e il suo staff hanno lavorato in settimana con una rosa piuttosto rimaneggiata, visto l’impiego di alcune pedine importanti nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei. Tra queste Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic e Gineitis, che dopo i rispettivi impegni con Serbia e Lituania, torneranno a disposizione dell’allenatore in giornata. Il croato potrà dunque contare su una rosa quasi al completo, fatta eccezione per gli infortunati.

C’è attesa per il ritorno di Sanabria

Chi deve ancora far ritorno a Torino, al contrario, è Antonio Sanabria. L’attaccante è impegnato con il suo Paraguay nelle gare di qualificazione al Mondiale e questa notte è sceso in campo contro la Bolivia. Per l’ex Genoa, partito dalla panchina, circa 25 minuti di gara in cui è riuscito anche a realizzare il gol vittoria. Al numero 9 sono bastati 120 secondi per gonfiare la rete, su assist di Espinoza. Grazie al guizzo di Sanabria il Paraguay raggiunge momentaneamente l’ultimo posto del girone utile alla qualificazione, a quota 4 punti. Ora Juric lo aspetta per domani, venerdì 20 ottobre, per gli ultimi allenamenti in vista dell’Inter.