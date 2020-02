Torino, attacco in crisi: solo un gol nelle ultime 4 partite

Il reparto offensivo del Torino è in crisi. I granata sono andati a segno solo 1 volta nelle ultime 4 partite. Non succedeva dalla stagione 2014-2015

La crisi del Torino si protrae ormai da diverso tempo. Ora però, l’unico reparto che sembrava discretamente al riparo dall’oscurità che ha assalito i granata, si è livellato al resto della squadra: si tratta dell’attacco. Sembrava esserci stata una sorta di guarigione con il gol di Verdi contro la Sampdoria, l’unico nelle ultime 4 partite, ma invece è cambiato ben poco. Chi è calato nelle prestazioni è sicuramente il Gallo Belotti, a secco da diverse partite, che incrementa così le note negative che il Toro sta collezionando. Un solo gol in 4 match non si verificava dalla stagione 2014-2015.

Nella stagione 2014-2015 1 gol in 4 partite a ottobre

Sono passati ben 5 anni dal ritorno dei granata nelle Coppe europee. Anche quell’anno, Ventura ha pagatogli impegni dell’Europa League, che hanno portato a risultati inferiori alle aspettative. Anche in quell’occasione ci fu una serie di partite che vide il Toro realizzare una sola rete contro il Parma, partita disputata il 29 ottobre.

Le 3 successive, rispettivamente contro Atalanta, Roma e Sassuolo, videro Ventura ed i suoi restare a secco. Attualmente però la situazione è più grave del previsto: i granata sono a rischio con la zona retrocessione che si avvicina (cinque i punti sul Genoa).

Belotti va recuperato o rischia anche l’Europeo

Longo dovrà quindi essere bravo a ristabilire l’equilibrio. E’ già riuscito a riportare al gol Verdi, ora dovrà recuperare anche gli altri attaccanti, partendo dal Gallo Belotti, che ha segnato i suoi ultimi gol contro la Roma, rendendosi autore di una doppietta. Da quel momento non è più stato in grado di buttarla dentro. Il capitano del Torino punta agli Europei ed uno stop così importante non lo manterrà tra i favoriti di Mancini (come lo stesso ct ha fatto intendere) a lungo. Deve trovare un cambio di rotta o potrebbe arrivare una delusione amara.