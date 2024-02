Contro il Sassuolo un’altra prova non del tutto positiva per l’attacco granata, che continua a faticare nel segnare

Con l’ennesima possibilità di fare il salto di qualità, il Torino si è bloccato. Nella trasferta del Mapei Stadium contro un Sassuolo “allo sbando” i granata non sono andati oltre l’1-1, perdendo di fatto l’occasione di poter avanzare di molto in classifica. Una gara da 6 dei ragazzi di Juric, che hanno creato molto soprattutto nel secondo tempo, senza però trovare più di una rete. Si riconferma ancora una volta il problema del Torino di questa stagione, cioè quello dei gol. I numeri parlano chiaro: 21 gol in 23 partite, addirittura una media di meno di una rete ogni 90 minuti. Troppo poco se si vuole puntare in alto, considerando soprattutto come i granata siano il terzo peggiore attacco del campionato, con dati che si allontanano molto da quelli delle dirette concorrenti per l’Europa.

La difesa vola, ma in avanti…

23 partite di campionato giocate, e il Toro è rimasto a secco addirittura in 10 di queste. Qualcosa di enormemente negativo, a cui nemmeno mister Juric sa dare una spiegazione. Il tecnico, intervenuto nel post partita del Mapei Stadium, ha dichiarato che ormai gli allenamenti sono totalmente dedicati alle situazioni offensive, ma i risultati continuano a non arrivare. E in questo caso non è neppure una questione di partite giocate in casa o in trasferta.

I numeri in casa e in trasferta

Nelle sfide dell’Olimpico Grande Torino, infatti, sono arrivati 12 gol in 11 partite, mentre fuori casa 9 reti in 12. La questione è molto larga, sembra quasi che le porte siano stregate nel momento in cui vi si presentano gli attaccanti granata. Le occasioni infatti ci sono e lo si è visto anche a Reggio Emilia, ma quasi mai si riesce a segnare. Zapata è riuscito a dare una mano più volte, ma anche lui ha bisogno dell’aiuto dei colleghi di reparto.