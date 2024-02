Contro il Sassuolo è arrivato il terzo gol di Zapata su altrettanti assist di Bellanova: Juric si gode la nuova super coppia

Ancora punti lasciati per strada per il Torino, che al Mapei Stadium di Reggio Emilia non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo. Una sfida partita subito in salita per i granata, che dopo 5 minuti hanno subìto la rete dello svantaggio targata Pinamonti. Dalle difficoltà sono però riemersi i big, che hanno dato una nuova linfa alla squadra, permettendo di riacciuffare il pareggio dopo appena tre giri di lancette. Solita corsa fulminea di un Bellanova sempre più in crescita e palla in mezzo per Zapata, che ha semplicemente dovuto appoggiarla in rete. Ancora una volta, quindi, i due nuovi acquisti della sessione estiva di calciomercato sono risultati importanti per la squadra, ma soprattutto hanno migliorato ancor di più l’intesa che li accomuna. Quello contro i neroverdi, infatti, è il terzo assist dell’esterno ex Inter per il colombiano, che ha dimostrato di trovarsi molto bene con lui sulla fascia.

Bellanova in crescita

Empoli, Cagliari e Sassuolo: queste sono le vittime della coppia Bellanova-Zapata. Un duetto sempre più presente nei tabellini delle partite del Toro, che dimostra la crescita dei due giocatori. Il numero 19 dopo un inizio di stagione con difficoltà si è totalmente preso la scena nelle ultime partite, risultando sempre – o quasi – tra i migliori in campo. Il colombiano, invece, seppur con un rendimento altalenante continua a mettere a referto diverse reti importanti ai fini del risultato e della classifica. Con quello segnato a Consigli l’ex Atalanta è già arrivato a 6 reti in campionato con la maglia granata, superando di molto il bottino della scorsa stagione. E, dato importante, la metà portano proprio la firma sull’assist di Raoul Bellanova. Un connubio sempre più speciale tra i due, che in campo dimostrano come l’intesa pian piano stia arrivando a livelli molto alti. E intanto, Juric se li gode.

La celebrazione su Instagram

“Cena a lume di candela”, scrive Bellanova a Zapata. Del resto la richiesta del terzino era stata chiara: “Al terzo (assist), cena”. E cena sarà.