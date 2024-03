Rodriguez, Lazaro e Masina si giocano due posti per la gara del Maradona contro il Napoli: è ballottaggio acceso

La difesa non è più un problema. Ivan Juric può finalmente tornare a contare su un reparto al completo o quasi, vista la prolungata assenza di Perr Shuurs. È tornato Alessandro Buongiorno, che ha recuperato dall’infortunio alla spalla e ha blindato la difesa contro una Fiorentina in superiorità numerica. È tornato Rodriguez dopo i problemi fisici accusati contro Salernitana e Sassuolo. Ed è tornato anche Djidji a pieno regime dopo un inizio di stagione condizionato dai postumi di un problema inguinale. Ma Juric ha scoperto anche Adam Masina, un giocatore duttile e che si è adattato da subito ai nuovi tatticismi del croato. A Napoli non ci saranno problemi di numeri, anzi: ora l’allenatore avrà l’imbarazzo della scelta sulla fascia sinistra.

Contro la Fiorentina nuove soluzioni tattiche

Nell’ultima gara disputata contro la Fiorentina Ivan Juric ha cambiato qualcosa nello scacchiere granata. A sinistra infatti ha giocato Ricardo Rodriguez, con Masina che è arretrato a ricoprire la posizione da braccetto. Una soluzione che non ha spostato più del dovuto gli equilibri del Toro, ma che ha dimostrato come l’ex Udinese si sia trovato a suo agio in un ruolo già ricoperto in passato. In vista della gara di Napoli, e alla luce delle novità di formazione adottate contro i viola, la domanda sorge spontanea: a chi si affiderà Juric per il ruolo di terzino sinistro?

Rodriguez, Masina e Lazaro: in tre per due maglie

Il ballottaggio a questo punto diventa a tre. A giocarsi una maglia saranno Rodriguez, Masina e Lazaro. Quest’ultimo ha avuto un calo nelle ultime gare ma la sua candidatura resta comunque viva per la gara del Maradona. Il Toro ha affrontato partite difficili a distanza ravvicinata e non sarebbe una sorpresa se Juric dovesse alternare l’austriaco a tutta fascia, dopo avergli concesso un turno di riposo contro gli uomini di Italiano. Ne sapremo di più nelle prossime ore, quando il tecnico parlerà in conferenza stampa alla vigilia del prossimo turno di Serie A.