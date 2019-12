Toro, il bilancio del 2019: Sirigu super, Belotti più falli che gol

Torino, i numeri del 2019: brilla Sirigu per i minuti giocati e le parate relizzate. Belotti sottotono dal punto di vista offensivo, ma tra i più fallosi

Con l’avvicinarsi del nuovo anno arriva il tempo dei bilanci per quello che sta per finire. Per quanto riguarda il Torino, parlando di giocatori singoli, c’è chi può essere soddisfatto delle proprie prestazioni nel 2019: su tutti Salvatore Sirigu. Si è distinto nella maggior parte delle occasioni, riuscendo spesso a salvare il risultato e la partita con parate complicate e colpi da maestro. Anche in questo avvio della nuova stagione, nonostante i granata abbiano subito già 26 gol, è comunque riuscito a offrire prestazioni superlative. E’ infatti al secondo posto per il numero di parate realizzate, con 131 in 36 presenze, cioè il 74,57% sui tiri affrontati. Figura invece in prima posizione per il numero di minuti giocati: ha ottenuto 36 presenze ed un totale di 3240 minuti disputati.

Il Gallo è tra più fallosi di Serie A nel 2019

Meno positiva invece la stagione di Belotti, sacrificatosi più volte per mettersi a totale servizio dei compagni. Ne ha risentito la sua media offensiva, che lo ha trascinato in nona posizione per il numero di tiri realizzati (72), dietro a Berardi, a quota 73. Meglio invece per quanto riguarda i punti apportati alla propria squadra: il Gallo si trova infatti in settima posizione, con 7 gol che sono valsi 7 punti al Torino.

Spicca però in un’altra classifica il nome del capitano granata, quella dei falli realizzati, dove però non è il solo giocatore del Toro a presenziare. Belotti è secondo con 68 interventi scorretti in 33 partite, dietro ad Okaka che ha totalizzato lo stesso numero in 29 match. Compaiono anche Izzo, al 26° posto, con 49 falli in 35 partite, Lukic al 23° (50 falli 26 match) e Rincon all’8°, con 56 interventi scorretti in 32 sfide.