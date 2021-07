Sabato 24 luglio la squadra di Juric gioca la sua seconda amichevole: i biglietti per Torino-Bochum sono già esauriti

Dopo aver battuto 11-0 l’Obermais Merano, il Torino sabato 24 luglio scenderà in campo per la seconda amichevole, del precampionato contro il Bochum. La gara non si gioca a Santa Cristina Valgardena ma sul campo di Bressanone (calcio d’inizio alle ore 17): i biglietti per la partita sono già esauriti.