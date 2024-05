Da Zapata e Vlasic fino a Zirkzee e Ferguson: ecco quanto hanno speso Torino e Bologna per assicurarsi i propri top player

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Torino-Bologna, gara valida per la 35ª giornata del campionato di Serie A. I granata ospiteranno una delle squadre più in forma del campionato, che sotto la guida tecnica di Thiago Motta ha stupito in lungo e in largo. Lo dimostra il quarto posto in campionato degli emiliani, che sono con un piede e mezzo in Champions League. Questo anche per merito del grande mercato che la società è stata in grado di portare a termine, con colpi mirati e a prezzi contenuti. Un mercato che, visto il rendimento dei nuovi, si è rivelato di fatto migliore di quello del Toro. In quest’analisi abbiamo preso in considerazione quattro dei migliori giocatori delle due squadre, analizzando quanto i club abbiano speso per assicurarsi le loro prestazioni.

Quanto ha speso il Torino

Prendendo in considerazione i cartellini di Ilic, Bellanova, Zapata e Vlasic, si possono facilmente calcolare le cifre complessiva che il club ha speso per i loro cartellini. Ilic è costato la bellezza di 16,5 milioni di euro, una cifra decisamente spropositata visto il rendimento del serbo nell’ultima stagione. Poi Vlasic: il croato è stato prelevato dal West Ham per 10,6 milioni. Se nel primo anno in granata il trequartista si è adatto alla grande, in quello successivo non ha reso secondo le aspettative. Infine Bellanova e Zapata: per il terzino il Toro ha speso 6,9 milioni, mentre per l’attaccante colombiano la società ha versato nelle casse dell’Atalanta 5,6 milioni. Il totale è di 39,6 milioni di euro.

Quanto ha speso il Bologna

Molto meno ha speso il Bologna. Uno dei migliori centrocampisti della stagione si è rivelato essere Lewis Ferguson. L’ex Aberdeen è stato prelevato dalla Scozia per soli 2 milioni di euro. Un vero e proprio a fare per gli emiliani, che in caso di cessione guadagnerebbero tantissimi soldi dall’operazione. Di più sono costati Calafiori e Freuler: il difensore è arrivato dal Basilea per 4 milioni di euro ed è stato protagonista di una crescita esponenziale. L’ex Atalanta è invece stato acquistato dal Nottingham Forest, per 4,5 milioni. Infine Zirkzee, forse il giocatore che ha fatto più progressi rispetto agli anni precedenti. Il tedesco ha acquisito maturità e sicurezza e regala giocate di altissimo livello gara dopo gara. Il suo cartellino è costato 8,5 milioni di euro. Il totale è stimato in 19 milioni di euro.