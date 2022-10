Il difensore cresciuto nel Torino non è riuscito a farsi perdonare dopo l’errore contro il Sassuolo: altra prestazione sottotono

Aumenta la scia negativa del Torino, che dopo un inizio di stagione positivo, ha cominciato ad accusare qualche colpo. Questa volta però, non si tratta solo di un problema del reparto offensivo. Anche la difesa ha infatti esternato un calo non indifferente, che ha reso emblematico il rendimento di Alessandro Buongiorno. Dopo l’errore con il Sassuolo, ci si aspettava un riscatto da parte sua, che eprò non c’è stato contro i partenopei, anzi.

Buongiorno, tante responsabilità e poca attenzione

Fiducia che non manca, così come le responsabilità per il difensore cresciuto nel vivaio granata. Contro il Sassuolo è infatti sceso in campo con la fascia al braccio, simbolo dagli oneri importanti. Forse troppo, per il classe ’99 che, dopo aver sottolineato di voler ripagare questo privilegio sul campo, non è riuscito a tornare ai suoi livelli. “Ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta e un po’ di concentrazione dietro. E’ stato un problema di concentrazione“, queste le parole dopo i neroverdi, le stesse che avrebbe potuto esprimere post-Napoli.

Toro, altra prestazione deludente per Buongiorno

Anche contro i partenopei, la testa della squadra sembrava altrove, così come l’attenzione, che è costata ben tre gol. E Alessandro Buongiorno non è di certo esente da colpe. Sul primo gol è andato in copertura su Anguissa, senza riuscire ad anticiparlo e lasciandogli la possibilità di tagliare alle sue spalle. Al raddoppio, ha invece ripiegato in ritardo, senza riuscire a recuperarlo. Poche responsabilità nell’ultimo, con Lukic che sembrava essere in controllo su Kvaratskhelia. La strada è ancora lunga ma il tempo stringe, soprattutto con il derby dietro l’angolo. Contro l’Empoli è il momento giusto per risollevarsi.