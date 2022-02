“Lo stadio è vuoto” e il pari nel derby: come reagiranno i tifosi del Torino? Contro il Cagliari capienza al 75%

“C’è un grande tifo, ma lo stadio è vuoto”. La stilettata di Ivan Juric, unita al bel pari nel derby contro la Juventus, potrebbe dare un’accelerata alla vendita dei biglietti, per la partita contro il Cagliari di domenica 27 febbraio. Fin qui, le presenze allo stadio sono state un tema di dibattito, nell’ambiente granata. Il “Grande Torino”, in percentuale, è uno degli stadi di Serie A che fin qui è stato riempito meno di tutti. Anche nell’ultima partita, contro il Venezia, non si è andati oltre i 6.680 spettatori, a fronte di una capienza massima consentita del 50%.

Capienza aumentata. E quelle parole di Juric…

Ora che le maglie delle restrizioni si sono allargate – domenica lo stadio potrà riempirsi al 75%, dunque un massimo di 21.000 posti -, il club si aspetta una risposta positiva da parte dei tifosi. Sia alla luce dell’ottima prestazione nel derby, sia delle parole di Juric alla vigilia della Juventus, che hanno creato un’onda lunga di reazioni nell’ambiente: “C’è un grande tifo, ma lo stadio vuoto. C’è tanta attenzione sulla stampa, percepisci la grandezza della storia, d’altra parte quando fai le partite c’è poca gente”, rilevava il tecnico.

Record con la Sampdoria a ottobre: 13.000 spettatori

Di attenuanti ce ne sono, certo: le delusioni delle ultime stagioni, la poca attenzione verso gli abbonati del 2019/2020, gli orari delle partite, i timori legati alla pandemia. Eppure adesso anche Juric si aspetta più calore. Non lo ha fatto con un pubblico appello, che non è nel suo stile, ma portando l’attenzione su quella che ha definito “un’anomalia”. C’è attesa per capire quale sarà la risposta di pubblico. Il record stagionale, per adesso, risale alla partita contro la Sampdoria: con la capienza sempre al 75%, sugli spalti andarono in 13.137. Fare meglio non è facile, considerando che da allora in poi si è andati al massimo poco sopra quota 7.000 persone.