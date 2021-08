Il presidente Cairo raggiunge un altro record negativo: il Toro non aveva mai perso le prime due partite di campionato per due anni di fila

Il Toro, che dopo due giornate si ritrova con 0 punti, raggiunge un altro record negativo sotto la presidenza Cairo. I granata, per il secondo anno di seguito, hanno rimediato una sconfitta nelle prime due giornate. La partenza dei granata in quella che dovrebbe essere la stagione del riscatto, dopo due campionati trascorsi a lottare fino alle ultime giornate per la salvezza, è stata negativa e molto deludente. L’anno scorso il Toro aveva rimediato una sconfitta anche nella terza giornata, nella sfida casalinga contro il Cagliari per 2-3. Juric ovviamente spera di riuscire a non replicare lo stesso copione e a non rimediare una sconfitta anche contro la neopromossa Salernitana.



Due sconfitte prime due giornate: sempre contro Atalanta e Fiorentina

Neanche a farlo apposta per il Toro le due sconfitte nelle prime due giornate sono arrivate sempre contro Fiorentina e Atalanta. Lo scorso anno, sotto la gestione di Marco Giampaolo, i granata alla prima giornata persero contro i viola 1-0 con la rete di Castrovilli al 78’ minuto e poi contro l’Atalanta, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, per 2-4. Quest’anno invece con Juric il Toro ha perso in casa la prima partita contro l’Atalanta e in trasferta contro la Fiorentina. La storia a livello di risultati non è cambiata ma Juric spera di poter far rialzare la testa al Toro già contro la Salernitana, con la speranza che in queste ultime ore di mercato arrivi qualche rinforzo. Le prime due partite hanno fatto capire che ce ne è un grande bisogno.