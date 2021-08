Il Torino ha fatto registrare un calo del 12% di tifosi nell’ultimo anno: ecco l’indagine StageUp-Ipsos

Stadio chiuso e risultati disastrosi: anche per questo il Torino è la squadra in Serie A che ha perso più tifosi nell’ultimo anno. Lo rileva un’indagine demoscopica condotta da StageUp e Ipsos e pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. I due istituti hanno effettuato una rilevazione all’inizio della passata stagione e una alla fine – su un campione di 1.800 persone, rappresentativo della popolazione italiana tra i 16 e i 64 anni -, riscontrando un generale calo del tifo nella massima serie italiana (-2,6%), ma soprattutto il crollo del bacino di sostenitori del Toro, che ha fatto segnare un -12% di tifosi. “Tenere lontani i tifosi dal momento agonistico live tende, nel lungo periodo a diminuire l’empatia e l’emotività allentando il legame tra il sostenitore e la propria squadra del cuore”, a spiegato alla rosea Giovanni Palazzi, a.d. di StageUp.

Toro, calano i tifosi

Certo è che peggio del Torino non ha fatto nessuno, in A. Fiorentina e Cagliari si sono fermate ad un calo del 10% rispetto al 2019/2020, mentre c’è chi, come Atalanta e Milan, ha incrementato il proprio bacino rispettivamente del 19% e dell’11%. In diminuzione anche i sostenitori della Juventus (-7%) e del Napoli (-6%), mentre Bologna, Genoa e Sassuolo hanno visto crescere la propria platea. Il bacino di tifosi del Toro è stimato oggi in 416.000 persone.