Rodriguez e Djidji, tra i migliori in campo contro la Cremonese, hanno conquistato Juric. Ora nel mirino c’è l’Atalanta

Un match apparentemente semplice si è trasformato in un vero scoglio per il Torino. Contro la Cremonese infatti, i granata hanno faticato a portare a casa il passaggio del turno, poi arrivato ai rigori. Tra le poche note liete post-partita non può mancare la difesa targata Rodriguez-Djidji. Entrambi i braccetti (al centro ha giocato Buongiorno), inseriti da titolari un po’ per obbligo ed un po’ per merito, sono riusciti a svolgere al meglio i propri compiti, impedendo l’avanzata avversaria. Sabato c’è però la vera prova del nove: ad attenderli, l’Atalanta di Gasperini, di ben altra caratura rispetto all’ultimo avversario.

Torino, le scelte in difesa sono (quasi) obbligate

Fare di necessità virtù è il riassunto perfetto di quanto accaduto in Coppa Italia. Con Bremer presente ma solo sugli spalti a causa di un infortunio, Izzo non al meglio e Lyanco ai margini, le scelte per le retrovie granata si sono notevolmente ridimensionate, costringendo Juric a rivedere le proprie priorità. Rodriguez ha infatti riconquistato il proprio posto da titolare, come già accaduto con Giampaolo. La stessa sorte è toccata a Djidji, rientrato dal prestito al Crotone, che ha preso nei fatti il posto di Nkoulou, non sostituito sul mercato dopo l’addio a parametro zero.

Juric e gli elogi nel post-partita a Djidji e Rodriguez

“C’è chi ha giocato bene, soprattutto in difesa“, questi gli elogi raccolti dai due difensori granata nel post-partita contro la Cremonese. La costanza assicurata alla manovra, unita alla tendenza ad aggredire alto, hanno infatti soddisfatto appieno le richieste del tecnico. Sono entrambi stati in grado di conquistare Juric e trovare conferma alla sua corte dopo i dubbi iniziali. Il vero esame arriva però sabato contro l’Atalanta, avversaria di un peso differente rispetto a quello della Cremonese.