Iniziano gli impegni dei giocatori granata in nazionale: alle 15 l’Italia Under 19 di Ciammaglichella sfida i pari età della Scozia

A tre giorni dall’inizio della sosta per le nazionali, scendono in campo le prime selezioni che vedono impegnati calciatori del Toro. In questo caso si tratta di giovanili, in quanto oggi è impegnato Aaron Ciammaglichella con l’Italia Under 19. I ragazzi di Bernardo Corradi inaugurano la seconda fase delle qualificazioni agli Europei di categoria, in programma la prossima estate in Irlanda del Nord. Dopo aver passato la prima fase come secondi del proprio girone, alle spalle di una grande Svizzera che ha chiuso a punteggio pieno, Ciamma e compagni faranno visita oggi alle 15 ai pari età della Scozia, che si sono qualificati da primi del girone mettendo alle spalle Serbia, Andorra e Bulgaria.

Il girone degli azzurrini

La strada per gli Europei estivi non sarà molto complicata per la squadra allenata da Corradi, che però allo stesso tempo non deve sottovalutare gli impegni. Oltre alla Scozia, infatti, gli azzurrini dovranno affrontare anche Georgia e Repubblica Ceca. L’obiettivo è ovviamente quello di strappare il pass per il Regno Unito e di conseguenza difendere il titolo vinto lo scorso luglio, quando tra i leader della rosa c’era anche Dellavalle, attuale capitano della Primavera granata.

La stagione di Ciammaglichella

La stagione attuale pare essere quella dell’exploit – ovviamente a livello giovanile – per Aaron Ciammaglichella. L’esterno d’attacco classe 2005 è infatti diventato uno dei leader dell’Under 19 di Giuseppe Scurto che si trova attualmente in zona playoff in campionato, mettendo a referto numeri importanti. Nelle 24 partite giocate, molte delle quali subentrando dalla panchina, il talentino granata ha segnato 8 gol e realizzato 3 assist: numeri che parlano della crescita del ragazzo, che il club coccola in vista del futuro.