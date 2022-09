Dai tre serbi al croato Vlasic, passando per gli africani Aina, Seck e Singo. Tutti i convocati, in attesa di notizie da Vojvoda e Rodriguez

Sono 14 i giocati del Torino che prenderanno parte alle gare delle loro rispettive nazionali. Si giocheranno infatti le partite di Nations League, che riguarderanno i giocatori europei. Nessun convocato dall’Italia di Roberto Mancini. Berisha giocherà per l’Albania. Convocato l’intero trio serbo composto da Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic. Zima difenderà la sua Repubblica Ceca, mentre Vlasic e Linetty si aggregheranno rispettivamente alle selezioni di Croazia e Polonia. Lenti di ingrandimento invece per quanto riguarda le situazioni di Vojvoda e Rodriguez. Il kosovaro è stato convocato dalla sua federazione, ma è in dubbio la sua presenza dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare l’incontro con il Sassuolo, in cui era assente anche lo svizzero per febbre: il capitano degli elvetici attualmente non è ancora partito. Tra i giocatori invece selezionati dalle nazionali giovanili c’è Pietro Pellegri, il quale si aggregherà agli azzurrini Under 21.

Per quanto riguarda invece gli altri interpreti granata convocati dalle loro rispettive nazionali, alla lista dei non europei troviamo i tre africani Seck (Senegal), Singo (Costa d’Avorio) e Ola Aina (Nigeria) e il neozelandese Garbett.