Ancora una volta, dopo esser andato in svantaggio il Torino non è riuscito a ribaltare la partita: non lo fa da un anno e mezzo

Non è stato il finale di anno che i tifosi del Torino si aspettavano. La squadra di Juric è stata sconfitta per 1-0 dalla Fiorentina al Franchi, nonostante meritasse qualcosa in più. Dopo non esser riusciti a segnare per tutta la partita, Buongiorno e compagni hanno subìto il gol dello svantaggio al minuto 83, e ancora una volta non sono riusciti né a ribaltare il risultato né tanto meno a recuperare. Un dato incredibile, quello che riguarda le situazioni in cui i granata subiscono il primo gol dell’incontro, da quando Juric siede in panchina. Il Toro non ribalta una partita dal maggio del 2022, addirittura un anno e mezzo. Un elemento che dice molto della squadra, energica nei momenti di forza, ma troppo fragile quando le cose non girano nel verso giusto all’interno dei 90 minuti. L’allenatore non è ancora riuscito a sistemare questo, che può essere considerato il problema più grande da quando è alla guida della squadra.

Il dato

L’ultima partita in cui il Torino è andato in svantaggio e ha poi ribaltato la gara risale all’1 maggio 2022, a Empoli-Torino. I toscani avevano in quell’occasione segnato al 56′, e ci ha pensato poi il Gallo Belotti con una tripletta a rimettere le cose in ordine. Da lì, il nulla. Nella stagione 2022/2023, addirittura, in tutte le sconfitte tranne nel derby di ritorno i granata hanno segnato meno di due gol, sintomo, come si diceva, di una mentalità troppo debole. Per 7 volte, invece, i ragazzi di Juric sono riusciti a pareggiare dopo esser andati sotto.

La stagione attuale

Nella stagione in corso, niente è cambiato rispetto al passato. Il Toro è andato in svantaggio 8 volte su 18 partite. Rispetto al turno preliminare di Coppa Italia, quando è arrivato il ribaltone ai danni della FeralpiSalò, in Serie A neppure una volta è arrivata una vittoria da questa situazione, anzi. Solo in due casi la squadra è riuscita ad agguantare il pareggio, entrambe le volte nei minuti finali contro Roma e Udinese. È chiaro dunque che qualcosa non vada all’interno dello spogliatoio nel momento in cui accadono cose del genere, e il lavoro dell’allenatore deve essere in primis quello di cercare di risolvere questo problema, di aspetto più mentale che qualitativo.