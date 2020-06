Djidji: “Derby contro CR7? Pazzesco, ma si rischia la figura di m***a”

Le parole di Koffi Djidji, che ha parlato a tutto tondo del Torino, degli allenamenti e del derby, dicendo la sua sullo stop alla Ligue 1

Uno Djidji a tutto tondo nell’intervista rilasciata a La Tribune Nantaise. Tanti i temi affrontati, a partire dalle modalità di allenamento che sta seguendo il Torino: “Qui va tutto bene, si lavora normalmente anche se fa caldo. Si fa fatica ma è così. La prima settimana abbiamo fatto tutto individualmente, anche per quanto riguarda gli spostamenti. Ognuno arrivava al campo di allenamento con la propria macchina. Poi siamo passati a gruppi di 4 su due terreni differenti. Da piccoli gruppi piano piano abbiamo aumentato ancora: da 4 a 8 e poi l’allenamento collettivo. Sempre separato per quanto riguarda spostamenti ed il resto.”, queste le parole di Djidji.

Djidji: “Rennes-Nantes e Juventus-Torino? Non è lo stesso”

Ha poi proseguito continuando con la sua esperienza granata, ed in particolare il derby: “Se è meglio il derby Rennes-Nantes o Juventus-Torino? Non è proprio uguale, ma possiamo dire che la pressione è quasi la stessa“, ha spiegato Djidji.

“Ronaldo è un giocatore pazzesco, è davvero impressionante. La preparazione della gara rimane normale e sul momento pensi “beh sì, non è così folle”, ma è dopo che dici “Oh wow, ho la possibilità di giocare contro di lui”. Sicuramente è gratificante però c’è il pensiero di cercare di non fare una figura di mer**, anche perché il derby della Mole è una partita importante.“.

Il difensore dle Toro: “C’è grande differenza tra la Ligue 1 e la Serie A”

Infine un commento sullo stop anticipato al campionato francese: “Hanno preso una decisione corretta. In questo momento è più importante la salute che l’economia. Se ho qualche rimpianto? Non posso parlare di rimpianti perché ciascuno ha il suo cammino”, ha detto il difensore. Che ha aggiunto. “Tra i due campionati, quello francese e la Serie A, c’è grande differenza“.