Toro in ansia per Baselli: si attende l’esito degli esami

Sabato in partitella l’infortunio al ginocchio: si teme la lesione del legamento crociato e per Baselli e per il Toro sarebbe una grossa tegola

Nella giornata in cui il Toro tornerà ad allenarsi dopo la pausa concessa ieri da Moreno Longo, si potrebbe sapere qualcosa di più sulle condizioni di Baselli. Inutile sottolineare quanto un’altra assenza in un reparto già numericamente scarno – cosa che ha reso necessaria la scelta di chiamare anche dei Primavera – peserebbe per il tecnico in vista della stagione che riprenderà il prossimo 20 giugno e che vedrà i granata “esordire” con il Parma. Per questo motivo le prossime saranno ore di attesa per capire se l’infortunio di Baselli avrà conseguenze più o meno gravi per la squadra e ovviamente per lo stesso centrocampista.

Rosa corta e corsa salvezza

Del resto la rosa già corta dopo un mercato di gennaio in cui nessun innesto è stato portato a Torino non avrebbe permesso grosse rotazioni a Longo, nemmeno di fronte a gare tanto ravvicinate (giocando ogni tre giorni il Toro ne disputerebbe 13 in 44 giorni).

Ed è per questo che allenatore e staff aspettano con ansia e con un pizzico di preoccupazione l’esito degli esami, per capire se Baselli sarà o no un perno del centrocampo che come l’intera squadra lotterà per la salvezza.

Baselli, rischio lesione del legamento crociato

Un ko nel corso della partitella giocata sabato che ha costretto Baselli a fermarsi in attesa degli esami di rito. Il problema al ginocchio ha da subito preoccupato lo staff: gli accertamenti daranno una risposta e diranno se si tratta o meno di lesione del legamento crociato. In quel caso lo stop sarebbe lungo e il giocatore non potrebbe portare a termine l’attuale stagione.