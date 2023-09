Il club ha siglato ufficialmente un nuovo accordo di sponsorizzazione con ENEL, multinazionale dell’energia

È ufficiale l’accordo di partneship tra il Torino ed ENEL, multinazionale dell’energia il cui logo comparirà sui kit di allenamento e sulle maglie pre gara. Lo ha reso noto il club con il seguente comunicato: “Una partnership che coniuga i valori dello sport con l’elettrificazione e la sostenibilità: Enel è il nuovo Official Energy Partner del Torino Football Club con tutti i servizi e le soluzioni avanzate di elettrificazione dei consumi a disposizione del Club e dei suoi tifosi. Attraverso questo accordo Enel sarà anche Training Kit Partner del Torino Football Club con il logo presente nel front dei training kit e pre-match kit, accompagnando i granata nei minuti prima delle partite di Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa e tutta la settimana negli allenamenti allo Stadio Filadelfia. Il Gruppo fa anche il suo ingresso nello Stadio Olimpico Grande Torino comparendo con il logo sui LED a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita. Per vivere da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di Serie A le persone, i clienti e gli stakeholder dell’azienda insieme alle proprie famiglie avranno accesso a pacchetti personalizzati messi a disposizione dal club”.