Quanti punti persi per la formazione di Juric anche a causa di qualche decisione discutibile della squadra arbitrale

Il rapporto tra il Torino e gli arbitri è ormai di puro contrasto. Sembra quasi vivano in due dimensioni diametralmente opposte. In due concezioni differenti dell’oggettività. A fornire certezza a questa considerazione c’è il numero piuttosto esaustivo alla voce rigori: 0 in favore della formazione di Juric, nell’intero arco della stagione . Un record negativo che possono tristemente vantare soltanto i granata nei top 5 campionati europei. Qualche giro in più dagli undici metri avrebbe fatto comodo in un frangente di poca lucidità per una squadra che non vince da ben sette giornate. Soprattutto se alla consueta moviola del post-partita ci si accorge di qualche errore di troppo della classe arbitrale.

Dal Sassuolo in poi qualche svista di troppo

Il momento di difficoltà della formazione di Juric ha inizio col beffardo pari interno con il Sassuolo. Proprio da quel gol di Raspadori, giunto all’88’, più di qualcosa non torna in diverse decisioni dei fischietti. I neroverdi hanno battuto di qualche metro più avanti la rimessa laterale che ha condotto alla rete dell’1-1 finale. Per regolamento sarebbe stato dunque da annullare. Niente in confronto alla successiva gara interna col Venezia, con il gol dell’insperato pari di Belotti non convalidato per un discutibile off-side di Pobega, che secondo l’arbitro avrebbe ostacolato il movimento di un Caldara ormai lungi dal poter intervenire sul pallone. Per non parlare del fuorigioco non fischiato a Pavoletti, sul tiro di Deiola che valse la vittoria del Cagliari al Grande Torino.

Bologna e Inter: da mani nei capelli

Quello che è accaduto nelle ultime due uscite ha però dell’inspiegabile. A Bologna, su un rinvio dal fondo, Medel decide di voler incaricarsi della battuta. Peccato che Skorupski l’abbia già toccata con i piedi e le mani del cileno per posizionarsi la sfera sarebbero così galeotte. Per l’arbitro Massimi non c’erano però gli estremi per il calcio di rigore. Ieri sera l’arbitro Guida e Massa al Var l’hanno combinata grossa. L’evidente aggancio di Ranocchia al piede d’appoggio di Belotti è stato considerato un normale contrasto di gioco. Inutile ribadire la pesantezza di questo ennesimo errore, visto che negli annali rimarrà soltanto l’1-1 del 93′ di Sanchez e un Toro costretto a mangiarsi nuovamente le mani.