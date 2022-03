Magnus Warming resta una scommessa da vincere per Juric, che avrebbe preferito un prestito nel mercato di gennaio

Che Magnus Warming fosse una scommessa non è di certo una novità, ed ora è arrivata la conferma anche da Ivan Juric. Il giovane danese, che si è visto molto poco nel corso di questa stagione, secondo il tecnico non è ancora pronto per un campionato come la Serie A. Impiegato solo per qualche spezzone di partita, deve ancora crescere non solo tecnicamente ma anche fisicamente per poter davvero dire la sua.

Warming, Juric apre uno spiraglio per il futuro

Schiettezza e sincerità, tra le caratteristiche prinicipali di Juric, sono emerse ancora una volta in conferenza stampa: “Warming? Penso che avrebbe dovuto andare a giocare in prestito a gennaio. Non è ancora pronto a giocare a questi livelli ma penso che in futuro lo potrà diventare“. Questa la sentenza del tecnico granata in riferimento al suo attaccante. Un giudizio che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Warming, cinque presenze in crescendo in granata

Il riferimento al futuro fa però ben sperare. Le potenzialità di base ci sono e si sono intraviste nelle cinque presenze che ha collezionato. Che sia stata una questione di necessità o un premio per il alvoro svolto, Warming ha avuto un crescendo non solo a livello prestazionale ma anche sul fronte del minutaggio. Del lavoro mirato e qualche esperienza nella Serie cadetta potrebbero rivelarsi cruciali per il suo percorso basato sulla lungimiranza.