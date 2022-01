Il Torino, in attesa di sapere se giocherà la partita contro la Fiorentina, ha sospeso la vendita dei biglietti

La squadra di Ivan Juric, che non è potuta partire per Bergamo per giocare la partita contro l’Atalanta, è ancora in quarantena a causa dei numerosi casi di positività al Covid che si sono riscontrati nei giorni scorsi, colpendo sia giocatori che membri dello staff. Il Toro è in attesa di capire se si disputerà la partita contro la Fiorentina e per il momento ha bloccato la vendita dei biglietti per il match in programma domenica 9 gennaio, con calcio d’inizio fissato per le 14:30. Dunque attualmente non è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla partita tra granata e viola e sono attese novità a breve. Già nei giorni scorsi diverse società avevano bloccato temporaneamente la vendita dei biglietti per assistere ad alcune partite, come aveva fatto l’Atalanta per il match contro la squadra di Juric. Adesso si aggiunge anche il club granata. Una cosa è sicura: il Covid è tornato a spaventare la Serie A e non solo.

Torino-Fiorentina: tre possibili scenari

Rimane quindi un grande punto interrogativo sulla partita Torino-Fiorentina. Sono tre gli scenari possibili che potrebbero concretizzarsi. Il primo è che i granata decidano di non presentarsi domenica pomeriggio, rispettando così la quarantena che gli è stata imposta dall’Asl qualche giorno fa. In questo caso ci sarebbe poi la possibilità in seguito di far partire un iter di corsi e riscorsi di fronte alla giustizia sportiva. La seconda possibilità è quella che il Toro disputi la partita contro la squadra di Vincenzo Italiano con la Primavera. Infatti, con il nuovo protocollo, pur di continuare il campionato le squadre possono schierare i componenti della squadra Primavera. Ultimo possibile scenario è quello che porterebbe il Toro a presentarsi domenica allo stadio violando la quarantena però commettendo così una violazione delle norme sanitarie. A breve sono attesi nuovi sviluppi anche per capire come gestire la situazione legata alla vendita dei biglietti.