Oltre all’infortunato Berisha, a Bergamo Juric avrebbe dovuto fare a meno di un altro portiere: tra i convocati ci sarebbe stato anche Milan

Se non fosse intervenuta l’Asl a bloccare il Torino prima della partenza per Bergamo, a salire sul pullman della squadra granata ci sarebbe stato anche Alberto Milan, il portiere titolare della formazione Primavera. Tra i pali Ivan Juric non avrebbe infatti potuto contare su Etrit Berisha, alle prese da tempo con un infortunio muscolare, ma avrebbe evidentemente rinunciare anche a uno degli tre portieri in rosa, Vanja Milinkovic-Savic, Luca Gemello e Razvan Sava, per questo aveva deciso di cautelarsi con il diciottenne numero 1 della squadra di Federico Coppitelli.

Atalanta-Torino: Milan tra i convocati

Prima dello stop dell’Asl, il Torino aveva anche comunicato alla Lega il numero di maglia scelto da Milan (il 31, ndr) che ora il giovane portiere potrà indossare nel caso in cui dovesse essere convocato per le prossime partite. Convocazione che potrebbe arrivare per domenica, quando è in programma Torino-Fiorentina: il nuovo protocollo della Serie A prevede che la partita venga giocata nel caso in cui una società abbia a disposizione 13 giocatori (tra cui un portiere) fra i giocatori della Prima squadra e quelli della rosa della Primavera nati entro il 31 dicembre del 2003 (proprio come Milan, che è nato il 4 aprile del 2003).