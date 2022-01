Il Torino attraverso un comunicato ha reso note le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti della partita contro la Fiorentina

Dopo il rinvio della partita Torino-Fiorentina, che si sarebbe dovuta giocare domenica 9 gennaio e che si è disputata il giorno dopo con calcio d’inizio alle 17, diversi spettatori che avevano acquistato il biglietto non si sono potuti recare allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla partita. Per questo motivo il club granata ha avviata la procedura per richiedere il rimborso del biglietto, procedura che è attiva da oggi fino al 23 gennaio.

Torino-Fiorentina: come richiedere il rimborso

“Il Torino Football Club comunica che a partire da oggi, martedì 11 gennaio, fino a domenica 23 gennaio 2022 sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto della sfida Torino-Fiorentina non utilizzato in occasione del recupero della gara del 10 gennaio.

Per gli acquisti presso la biglietteria Nord dello Stadio Olimpico:

presentarsi presso la Biglietteria Nord negli orari di apertura; Riconsegnando il titolo di accesso, non utilizzato in occasione della gara disputata lunedì 10 gennaio, verrà effettuato il rimborso;

Per gli acquisti presso i punti vendita e on line sul sito www.torinofc.it e www.vivaticket.it :

la richiesta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 15:00 di martedi 11 gennaio sulla seguente piattaforma online cliccando sul seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi .

Una volta attivata la proceduta selezionare il SIGILLO FISCALE o CODICE A BARRE e inserire il dato corrispondente presente sul biglietto; se i dati sono corretti verrò richiesto un IBAN con il quale si potrà completare la procedura.

NB: Verrà rimborsato il prezzo del biglietto ad esclusione delle commissioni di servizio;

NB: I rimborsi verranno processati tutti a fine procedura e quindi dopo la data del 23 gennaio pv”.