Dopo il 4-0 segnato da Sanabria, l’attaccante paraguiano, Mandragora e Rodriguez hanno voluto salutare Rincon imitando il suo gesto

Il Toro contro la Fiorentina ha rimediato una vittoria molto importante dopo che i granata la scorsa settimana hanno riscontrato che diversi giocatori e membri dello staff erano risultati positivi al Covid. Dopo la rete del 4-0 di Sanabria, che ha di fatto chiuso la partita, il numero 19 granata, Rodriguez e Mandragora hanno esultato imitando il saluto militare tipico del “General” Rincon dopo aver segnato. I tre granata hanno così salutato e omaggiato il loro ex compagno di squadra che da pochi giorni si è trasferito alla Sampdoria. Il gesto di Sanabria, Mandragora e Rodriguez non è passato inosservato e testimonia ancora una volta quanto Rincon sia stato un elemento prezioso all’interno dello spogliatoio del Toro. Il centrocampista venezuelano, attraverso una storia su Instagram, ha ringraziato i suoi ex compagni di squadra per il saluto che gli hanno dedicato. E anche Juric dopo la partita contro i viola ha salutato Rincon spendendo per lui parole al miele.