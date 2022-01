Lukic-Pobega-Mandragora: la grande abbondanza del Torino a centrocampo. Juric deve decidere chi lasciare fuori

L’abbondanza che piace ad ogni allenatore. Lukic, Mandragora, Pobega. Tre titolari, tre giocatori che adesso Juric dovrà gestire al meglio nella seconda metà del campionato. La titolarità di Mandragora nessuno mai l’avrebbe messa in discussione ad inizio stagione. Arrivato un anno fa, voluto da Nicola, l’ex Udinese ha subito fatto la differenza confermandosi anche nelle prime gare del nuovo corso, col nuovo allenatore. Nelle partite ravvicinate ha fatto staffetta con Pobega ma era quella con il giovane di proprietà del Milan la coppia designata, solo che l’infortunio del 17 ottobre scorso ha cambiato tutto. E a giovarne è stato Lukic, la sorpresa di questo campionato, il calciatore che ha più beneficiato della cura-Juric. In coppia con Pobega ha mostrato una crescita insospettabile, diventando praticamente inamovibile. Nel frattempo è ritornato Mandragora, di nuovo titolare con la Fiorentina: e ora chi sta fuori?

Pobega-Lukic: gli equilibri del girone d’andata

Gli equilibri che il Torino ha trovato in mezzo al campo sono sotto gli occhi di tutti. La quantità e qualità di Pobega hanno reso il mediano – sono parole di Juric – “indispensabile”. Non ha pesato finora il fatto che il calciatore sia solo in prestito e in coppia col serbo il Toro ha mostrato la netta crescita rispetto alle ultime stagioni. Crescita di reparto ma anche individuale: Lukic è rinato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Contro la Fiorentina ha giocato in coppia con Mandragora e i risultati sono stati i soliti, e nel senso positivo. La pausa, nonostante i pochi allenamenti e le vicende Covid già note, hanno comunque riconsegnato a Juric un gruppo che non ha mostrato di aver patito il periodo.

Contro la Sampdoria la scelta

Evidente che Juric gestirà i tre al meglio a seconda delle partite e dello stato di forma, a partire dalla sfida contro la Sampdoria. Sembra, almeno per il momento, che sia Lukic il calciatore da cui ripartire e che il primo ballottaggio sarà tra Mandragora e Pobega