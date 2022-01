Il Consiglio di Lega ha deciso di far slittare a lunedì 10 gennaio alle ore 17 la sfida tra Torino e Fiorentina

A causa del problema Covid rinnovatosi nelle ultime settimane, è stato convocato alle ore 15.30 di oggi un Consiglio di Lega straordinario per decidere il da farsi su alcune questioni legate al Covid ed in particolare le date dei rinvii. Tra i punti salienti da toccare, anche il destino di Torino-Fiorentina, match in programma per domani, domenica 9 gennaio, alle ore 14.30, ma temporaneamente frenato a causa delle numerose positività riscontrate all’interno dell’organico granata. Dopo la revoca da parte del Tar della quarantena al gruppo squadra, la partita si deve perciò disputare forzatamente. Per dare un po’ di margine alle due formazioni coinvolte, il Consiglio ha optato per lo slittamento a lunedì 10 gennaio alle ore 17: manca solo l’ufficialità.