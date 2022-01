Il Torino avrebbe chiesto di disputare la partita lunedì 10 gennaio alle 18.30, poco più di 24 ore dopo rispetto alla programmazione

A poco più di 24 ore dalla sfida tra Torino e Fiorentina non è ancora chiaro se domani alle 14.30 i granata scenderanno in campo e quali saranno i calciatori ad essere schierati da Juric, considerata la quarantena ordinata dall’Asl e anche la possibilità di vedere in campo la Primavera, come da protocollo. Ecco perché una delle ipotesi delle ultime ore è quella di uno slittamento a lunedì (probabilmente alle 18.30) per la gara tra granata e viola, in modo da consentire al Toro di non andare contro la decisione dell’Asl e di terminare così domani il periodo di quarantena di cinque giorni, cominciato mercoledì.