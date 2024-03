In occasione della gara contro la Fiorentina ci sarà una grande affluenza di pubblico: superata quota 20.000 biglietti

Cresce l’attesa per Torino-Fiorentina, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A. Il Torino avrà l’obbiettivo di tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Lazio e Roma e per riuscirci avrà bisogno del supporto dei suoi tifosi. A tal proposito, in vista del match, il club ha aggiornato sul dato spettatori: alla vigilia della partita è stata raggiunta quota 20.000 e il dato è destinato a salire ulteriormente. Sono infatti ancora disponibili 200 posti in Maratona: da capire se i tifosi granata riusciranno a riempirla dopo la protesta dei gruppi organizzati a seguito della raffica di denunce e daspo che hanno colpito la parte più calda del tifo. Sarà la decima volta in stagione che lo Stadio Grande Torino farà registrare più di 20.000 tifosi. Al momento il record di presenze è avvenuto nella gara casalinga contro l’Inter, in cui sono stati staccati 26.193 tagliandi.