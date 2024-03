Si avvicina la gara contro la Fiorentina: la difesa del Torino di Juric può tornare quella titolare con i rientri di Buongiorno e Rodriguez

In casa, contro la Viola, il Torino è chiamato a rialzare la testa. Dopo aver perso i due scontri diretti contro Lazio e Roma, non si può più sbagliare. Per Juric c’è una buona notizia: la difesa può tornare quella titolare, composta da Koffi Djidji, Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez. Schuurs e Lovato sono indisponibili al momento. Tameze anche è out (usato spesso al posto di Djidji). Infine c’è Saba Sazonov, che contro la Roma non ha convinto. Djidji è in forma e sta bene: è certo di partire dal 1′ minuto contro la Viola. Rodriguez è recuperato. Contro la Lazio era stato solo convocato, mentre contro la Roma ha giocato, entrando in campo al minuto numero 62. Sulla sinistra è favorito su Masina, che potrebbe scalare sulla fascia. Infine in mezzo alla difesa, Buongiorno dovrebbe farcela e partire dall’inizio. In alternativa, giocherà Sazonov.

La difesa titolare: da quanto non si vede?

Da parecchio non si vede la difesa titolare. Esattamente dal 13 gennaio: Genoa-Torino. Anche in quella prima, Torino-Napoli del 7 gennaio, avevano giocato Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Contro il Cagliari, al posto di Djidji aveva giocato Tameze. Contro la Salernitana, Sazonov al posto di Buongiorno. Contro Sassuolo, Lecce, Lazio e Roma, ha giocato Lovato al centro della difesa a 3. Adesso, contro la Fiorentina, in un match cruciale, potrebbe rivedersi quella titolare.

Quanto è mancato Buongiorno

Tameze, al posto di Djidji, ha sempre fatto bene. Per non parlare di Masina, che ha stupito tutti al posto di Rodriguez. Il vero problema è stato al centro della difesa. Lovato e Sazonov non hanno sfigurato, ma Buongiorno è un’altra cosa. Lovato, arrivato al posto di Zima, ha fatto bene contro Lecce e Lazio. Prestazione da dimenticare invece quella contro il Sassuolo. Per Sazonov invece, da cancellare la partita contro la Roma. Contro la Salernitana buona partita in difesa, ma non in impostazione.