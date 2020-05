Torino, Freddi Greco lavora con Longo: altro rinforzo dalla Primavera

L’ex Roma Jean Freddi Greco (classe 2001) lavora al Filadelfia con la prima squadra del Torino: proverà a mettersi in mostra con Longo

E’ un centrocampista classe 2001 che i tifosi granata hanno imparato a conoscere meglio durante il derby Primavera del dicembre scorso: in quella partita, Jean Freddi Greco segnò un gol decisivo per il definitivo 1-1. Ora l’ex Roma nato in Madagascar fa parte della prima squadra di Moreno Longo, che in questi giorni al Filadelfia sta preparando il ritorno in campo in Serie A. Si allena con i più grandi dopo il lungo stop, causa coronavirus, che ha fermato anche la formazione giovanile di Sesia. E ora sogna l’esordio in prima squadra nei prossimi – intensi – mesi.

Freddi Greco, la contropartita di Petrachi ora sogna la Serie A

Nato terzino ma diventato centrocampista totale, Freddi Greco è un Nazionale Under 19 che l’estate scorsa ha compiuto il tragitto inverso rispetto a quello di Gianluca Petrachi, volato a Roma da Torino dopo lo strappo con Cairo. Il giovane calciatore, con il compagno Flavio Bucri, rientrò nel pacchetto di risarcimento approntato dal club di Pallotta.

Col 10 addosso e prestazioni convincenti, il diciannovenne si è poi caricato sulle spalle una formazione – la Primavera granata – protagonista di una stagione non certo entusiasmante.

Le sue prove, in ogni caso, hanno convinto il club, che ora ha deciso di promuoverlo, complice anche l’infortunio di Onisa, compagno di reparto colpito due giorni fa da una distorsione al ginocchio. Greco sarà dunque una carta in più per Longo: se mostrerà qualità e determinazione giuste, potrà anche conquistarsi l’esordio.