Cairo e Vagnati, il patto dell’elmetto. E al Filadelfia spronano il Toro

Incoraggiamenti a parole e stessa metafora: “Ripartire con l’elmetto in testa”. Il linguaggio comune di Cairo e Vagnati, che provano a motivare il Torino

Ripartire “elmetto in testa”. La linea d’intesa tra Cairo e Vagnati inizia dal linguaggio. Il presidente e il nuovo direttore dell’area tecnica del Torino hanno usato la stessa metafora, a sei giorni di distanza, per spiegare come i granata di Longo dovranno affrontare la ripresa del campionato. Con la salvezza ancora da conquistare. Il primo era stato l’ex Spal, nella prima conferenza stampa di presentazione: “I ragazzi devono avere l’obiettivo di salvarsi, non è scontato: bisogna mettersi l’elmetto”. Immagine che al patron è piaciuta, tanto che l’ha ripresa nel suo intervento a La Zanzara: “Nel momento in cui si decide di ripartire, elmetto in testa per cercare di fare al meglio”.

La metafora e l’incontro al Filadelfia

Se è vero che la metafora – come scrive Gianrico Carofiglio introducendo “Non pensare all’elefante” di Lakoff – è una forma di manifestazione del pensiero in grado di evocare (e trasformare) strutture interiori e di definire quadri di riferimento ideali, è allora evidente come quello di Cairo e Vagnati sia un altro tentativo (studiato o no) di dare al Toro uno sprone presentando un contesto difficile.

No, ricominciare non sarà facile. E nemmeno conquistare la permanenza nella categoria. Presidente e ds, nei loro interventi pubblici, hanno sottolineato con insistenza che dal 20 giugno in poi toccherà ai calciatori far vedere qualcosa di meglio rispetto a quanto fatto prima dello stop forzato.

I due punti che separano i granata dalla zona retrocessione sono una linea troppo sottile. Per allargare il distacco, appunto, occorrerà indossare l’elmetto: spirito battagliero e testa bassa, questo hanno chiesto a parole i volti della dirigenza, che ieri si sono incrociati al Filadelfia per dare la carica anche sul campo ai ragazzi di Longo. Metafore e incoraggiamenti serviranno? Tra meno di un mese le prime risposte.