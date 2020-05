Cairo: “Chi vince lo scudetto? Vanno bene tutti, ma non la Juventus”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di La Zanzara su Radio 24: “Sono carico per la ripresa, no ai playoff o ai playout”

Nel giorno in cui è stata annunciato la ripartenza del campionato di serie A, il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni de La Zanzara, su Radio 24, dove ha anche scherzato sull’esito del campionato. “Chi preferisco che vinca lo scudetto? Non entro in queste questioni” ha glissato in un primo momento il patron granata rispondendo a una domanda di Giuseppe Cruciani. Punzecchiato dallo stesso presentatore sull’argomento, Cairo ha però poi aggiunto: “Se il presidente del Torino lo può dire che vanno bene tutti tranne la Juventus? Sì, si può dire”.

Cairo: “Se il campionato arriverà alla fine? Non lo sa nessuno”

Nel corso dell’intervento radiofonico, Cairo ha poi spiegato anche quali erano le sue preoccupazioni riguardo alla ripresa. Ipotesi inizialmente osteggiata dal presidente granata: “Sono molto preoccupato per la salute dei miei calciatori ma anche per quella di tutti gli italiani in generale, è per questo che avevo dei dubbi sul ripartire. Però faccio parte di un’associazione, la Lega, in cui sono rappresentate venti società di serie A: dal momento che si è deciso di ripartire sono anche io carinissimo per farlo al meglio. Se una volta che il campionato sarà ripartito arriverà anche alla fine? Questo non lo sa nessuno, neanche il presidente degli Stati Uniti che è la persona più informata di tutti”.

Se il campionato dovesse fermarsi una seconda volta per qualche caso di positività al Coronavirus, secondo Cairo, non dovrebbe concludersi con i playoff e con i playout: “I playoff e I playout dovrebbero essere stabiliti prima, ci sono campionati che li hanno ma lo sanno dall’inizio di averli. Se non puoi fare il campionato, se si interrompe è perché c’è un problema e non si possono fare neanche i playoff e i playout secondo me”.

Cairo: “Ai miei giocatori ho detto di fare una vita sana”

Il presidente granata ha anche svelato alcune delle raccomandazioni fatte ai propri calciatori nell’incontro al Filadelfia di ieri: “In questa fase è bene quando si esce rispettare le regole, anche i giocatori dovrebbero limitare i contatti con gli esterni. Ai miei giocatori ho detto di fare una vita sana, di atleti, perché giocherete tante partite d’estate, sotto il sole”.

Infine, Cairo si è espresso anche sull’operato del Governo durante questi mesi di emergenza sanitaria: “Il Governo ha fatto un’azione positiva per quanto riguarda le misure preventiva. Ci sono stati forse un po’ troppi decreti, la sufficienza comunque il Governo la merita. Stiamogli vicino, in questo momento è fondamentale“.