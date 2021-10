La nota stonata di Torino-Genoa: la prestazione dei singoli difensori. Bremer, Djidji e Aina sbagliano, Juric: “Ora analizziamo”

C’è tanto da migliorare sotto la superficie che convince. Il Torino, da ieri sta lavorando sugli errori commessi nella sfida contro il Genoa, e lo farà fino alla partenza per Milano, dove martedì affronterà il Milan. I difetti sono stati soprattutto in difesa, ed è un dato che sorprende. Fino alla sfida contro i rossoblu, infatti, i granata avevano fatto della tenuta difensiva un punto di forza. Più che un calo di sistema, venerdì sono stati gli errori dei singoli a pesare: qualche disattenzione ha costretto la squadra a subire due gol e a vivere un finale meno tranquillo di quanto non avesse suggerito l’andamento complessivo della partita.

L’analisi dei gol subiti: la difesa del Toro traballa

Juric era ottimista, dopo la vittoria. Ma ha anche sottolineato: “I gol subiti? Bisogna analizzarli bene, abbiamo fatto qualche errore”. Nel primo, quello di Destro, Djidji si è appisolato lasciando il 23 avversario in posizione regolare, mentre Bremer è rimasto staccato, coprendo male la zona centrale. Nel secondo, il tap-in di Caicedo, Ola Aina si è fatto surclassare in dribbling da Kallon – il nigeriano è entrato con poca verve in partita -, mentre Bremer e Djidji si sono completamente persi il 9 ex Lazio al centro dell’area piccola.

Due situazioni da studiare e da cui imparare. Il Toro ci lavorerà al Filadelfia nelle poche ore che mancano alla trasferta di Milano, guardando i video e provando sul campo i correttivi. Dai singoli, Juric ha registrato un piccolo passo indietro: a San Siro, però, sono vietate le disattenzioni.