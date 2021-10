Torino, le soluzioni che Josip Brekalo ha fatto emergere contro il Genoa dimostrano grande incidenza su più fonti: i numeri del suo match

Contro il Genoa, il Torino ha dato vita ad una vittoria importante che porta anche il nome di Josip Brekalo. Il croato, arrivato sotto la Mole all’ultimo giorno di mercato, è riuscito ad ambientarsi velocemente, dando a Juric esattamente ciò che vuole da lui. Il duro lavoro ha infatti portato a prestazioni in crescendo, che hanno raggiunto l’apice contro i rossoblu. È infatti proprio lui ad essersi guadagnato il titolo di giocatore più incisivo tra i granata in campo, aiutato dalla rete messa a segno su un assist al millimetro di Praet.

Brekalo, il meglio del repertorio: passaggi, inserimenti e gol

I numeri parlano per il trequartista granata. È infatti il migliore del Toro sotto più voci del report del match. La prima riguarda i palloni giocati: ne ha totalizzati 67, battendo sia Ansaldi che Lukic. Fare da spola ai compagni non è però l’unica nota lieta della sua partita, che lo ha visto rendersi particolarmente offensivo. La sua ricerca del gol con insistenza gli è valsa tre tiri totali di cui uno in porta trasformato in gol. Ha però avuto anche un’altra occasione da gol, totalizzandone quindi due al pari di Buongiorno. Si è inoltre imposto come re dei dribbling: quattro, sono stati quelli all’attivo.

Torino, la grande versatilità di Brekalo non passa inosservata

La sua qualità è quindi emersa su più fronti, non passando inosservata agli occhi di Juric. Il tecnico lo ha elogiato nel post-partita sottolineando la potenza degli attaccanti, nei quali include anche i trequartisti. Quella di ieri è la riprova del grosso contributo che Brekalo può dare al Torino. Non si tratta solo di dribbling e di tiri in porta, ma anche nel rendersi decisivo nei momenti che lo richiedono. È in grado di aprire gli spazi e crearli, giocando anche largo se necessario. Le soluzioni che ha e che offre sono particolarmente varie: starà quindi a Juric sfruttarle tutte.