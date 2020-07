Torino-Genoa, dove vederla in tv e streaming - Toro.it

La sfida delle 19.30 tra Torino e Genoa del Grande Torino vale preziosi punti salvezza: ecco dove vederla in tv e streaming

Importanti punti salvezza in palio questa sera. Torino-Genoa è la partita che per i granata vale davvero tanto ma allo stesso modo rappresenta per i rossoblù un’occasione irripetibile, quella di avvicinare proprio la squadra di Longo in classifica e rilanciarsi proprio in chiave salvezza. La gara tra Toro e Genoa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, canale 202, e sarà anche in streaming sia su Sky Go che su Now Tv. Calcio d’inizio alle 19.30.