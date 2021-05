Iago Falque a fine stagione rientrerà al Toro dopo la stagione in prestito al Benevento, squadra che proprio i granata hanno mandato in B

Domenica sera allo Stadio Grande Torino andrà in scena Torino-Benevento, match nel quale i granata e la squadra campana saluteranno questo campionato. La squadra di Filippo Inzaghi farà ritorno in serie B, dopo un solo anno nella massima serie. Il Benevento è stato condannato a retrocedere proprio dal Toro che martedì sera, pareggiando contro la Lazio, ha decretato matematicamente la sua salvezza. Proprio nelle streghe gioca un calciatore di proprietà del Torino: Iago Falque. L’attaccante, per infortunio, non affronterà la sua ex squadra domenica sera e, dopo questa stagione in prestito al Benevento, farà rientro all’ombra della Mole. Il giocatore spagnolo poi insieme al club granata dovrà decidere il suo futuro.

La stagione sfortunata al Benevento

Iago Falque, arrivato al Benevento la scorsa estate, ha vissuto una stagione difficile con più bassi che alti per via dei diversi problemi fisici che ha riscontrato. Il Toro dopo aver mandato il giocatore spagnolo in prestito al Genoa nel gennaio del 2020, aveva ceduto di nuovo Iago Falque in prestito nel settembre scorso proprio al Benevento. Con il club campano l’ex granata ha collezionato solo 11 presenze, trovando una sola volta la via del gol, nel match del 17 gennaio scorso contro il Crotone. Ma a poco era servita la rete messa a segno dall’attaccante giallorosso, infatti la partita terminò 4-1 in favore della squadra calabrese. Per i granata prima di decidere il futuro dello spagnolo sarà fondamentale tenere sott’occhio le sue condizioni.

Iago Falque: il passato al Toro

Per Iago Falque tornare al Toro sarà un po’ come un ritorno a casa. Infatti lo spagnolo, arrivato in granata nel luglio del 2016 insieme ad Adem Ljajic, con la maglia del Toro ha giocato 108 partite, segnando 32 reti. Anche nel suo ultimo periodo in granata l’attaccante spagnolo aveva accusato diversi problemi fisici. Il Toro, dopo aver mandato in B proprio il suo Benevento, valuterà al meglio la situazione legata a Iago Falque che tornerà dal prestito. Ma prima di tutto sarà fondamentale decidere chi sarà l’allenatore del Toro per la prossima stagione. Se verrà confermato Nicola o se arriverà un altro tecnico per adesso tra i favoriti compare il nome di Juric.