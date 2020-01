Torino, il punto sugli infortunati: Ansaldi è da valutare per il Genoa - Toro.it

Mazzarri resta in emergenza in vista della Coppa Italia: per Baselli controlli in vista, Falque ed Edera verso il rientro. E su Lyanco…

La buona notizia, innanzitutto: per Torino-Genoa di Coppa Italia (giovedì 9 novembre, ore 21.15) tornerà a disposizione Gleison Bremer, dopo aver scontato la squalifica a Roma. Ma la conta dei disponibili, per Walter Mazzarri, rischia di non incrementarsi ulteriormente. Sarà ancora emergenza, come sottolineato dal tecnico sia alla vigilia sia dopo la vittoria contro i giallorossi: “Un peccato che arrivi proprio adesso, con tre partite in una settimana” (la terza sarà domenica contro il Bologna). Già, perché le possibilità di turn-over saranno ridotte al minimo.

Torino, le condizioni di Ansaldi e Baselli

L’attenzione, inevitabilmente, è concentrata soprattutto su Cristian Ansaldi e Daniele Baselli. L’argentino è ancora in dubbio per la sfida contro i liguri di Nicola, nonostante gli esami strumentali abbiano escluso un infortunio di consistente entità.

Il centrocampista, invece, di accertamenti ne dovrà ancora svolgere. L’infortunio al ginocchio lo tiene (per ora) fuorigioco, ma in vista ci sono nuovi approfondimenti.

Edera, Falque e gli altri infortunati

Nell’allenamento di ieri, intanto, è rientrato Millico dopo l’attacco febbrile, mentre Falque ed Edera si sono concentrati solo sulla parte atletica. Difficile che gli ultimi due possano a tornare a disposizione in tempo per giovedì.

Certamente non ci sarà il lungodegente Lyanco: il brasiliano, attualmente, è entrato nella fase di riatletizzazione. Ne avrà ancora per qualche settimana.