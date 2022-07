Dall’infermeria: tegola per Juric, che perde Vojvoda per 20-30 giorni, per il difensore sovraccarico al muscolo otturatore

Non arrivano buone notizie da Waidring per quanto riguarda l’infermeria. Vojvoda, che ieri si è infortunato in allenamento, rischia uno stop di 20-30 giorni per la lesione di primo grado al retto femorale. Salterà le prossime amichevoli e pure la Coppa Italia del 6 agosto, oltre all’esordio col Monza. Juric spera di recuperarlo per la fine del mese di agosto. Per Buongiorno un sovraccarico muscolare: tempi di recupero ridotti rispetto al compagno.