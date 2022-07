Alle 18 la sfida contro i ciprioti. Juric farà a meno di Vojvoda e Radonjic. Ok Sanabria, Pellegri ancora non recuperato

Alle 18 di quest’oggi, il Torino farà i conti con la quarta amichevole del suo precampionato. L’avversario è l’Apollon Limassol, formazione militante nella massima divisione cipriota e che nei primi di agosto prenderà parte ai preliminari di Champions League. I granata provengono da un netto 3-0 ai danni dei campioni di Turchia del Trabzonspor e quest’oggi proveranno a ripetersi. Juric cerca di dare l’assalto al terzo successo consecutivo, facendo i conti con diverse assenze: prima fra tutti quella di Mergim Vojvoda che sarà costretto a un mese di stop ma tagli assenti sicuri c’è anche Alessandro Buongiorno. Lavoro a parte invece per Nikola Radonjic, che nell’ultimo incontro ha fatto il bello e cattivo tempo insaccando due reti: Juric valuterà all’ultimo se rischiarlo o no ma le possibilità che salti il match contro l’Apollon Limassol sono alte. Davanti Juric ritroverà Tonny Sanabria, che nell’ultimo incontro è sceso in campo soltanto per una decina di minuti. Meno ottimismo per Pietro Pellegri. Ieri si è allenato a parte e, di conseguenza, resta in dubbio.