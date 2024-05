Altra stagione da 53 punti per il Torino di Juric, che non è riuscito a migliorare il rendimento dello scorso anno

È calato il sipario sulla stagione 2023/2024. Un’annata che potrebbe dare ancora una grossa soddisfazione al popolo granata, ma che intanto viene chiusa con tanti rimpianti. Il Toro può ancora qualificarsi in Conference League, ma se deve tifare Fiorentina per poter tornare in Europa la colpa è da attribuire ai tanti punti lasciati per strada nel corso dell’anno. Sono state tante le partite in cui i granata non hanno saputo sfruttare la propria superiorità, che hanno influito molto nella classifica finale. 53 punti, né uno in meno né uno in più rispetto al Torino edizione 2022/2023, e un risultato che dunque rappresenta il record di Juric sulla panchina granata.

Toro mai oltre il 9° posto

“Per me il triennio è stato fantastico guardando i numeri, dopo tre anni sempre nella parte sinistra della classifica, rischiamo di andare in Europa e siamo partiti da cose negative, dal 17° posto. Trasformare questo in una squadra bella e seria è stato difficile, devo dare i meriti ai ragazzi”. Juric, in effetti, ha riportato il Torino a lottare per l’Europa ogni anno togliendolo dalle zone pericolose della classifica. Nei tre anni in cui si è seduto sulla panchina granata, però, non c’è mai stato un vero e proprio climax ascendente, bensì si potrebbe parlare di equilibrio totale o quasi di un “encefalogramma piatto“. Negli ultimi tre anni i risultati di Buongiorno e compagni sono infatti stati molto simili: 50, 53 e 53 punti. Un rendimento sicuramente positivo rispetto a ciò a cui si era stati abituati, ma che continua a rappresentare una sorta di mediocrità da cui appare difficile uscire. E lo stesso si può dire anche del piazzamento in classifica: due volte 10° posto, e adesso un 9° posto che solo grazie al rendimento delle squadre italiane in Europa può significare qualcosa di grande. Juric ha dunque certamente dato una svolta alla squadra, ma a un certo punto la crescita si è interrotta.