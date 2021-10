Armando Izzo resta indietro nelle gerarchie di Ivan Juric, che anche per il Napoli ha sottolineato il fatto di avere altre preferenze

Chi non muore si rivede ed è proprio questo il caso: Armando Izzo, tornato a disposizione per il derby, è totalmente recuperato per il match che lo vedrà tornare nella sua città d’origine, Napoli, per affrontare l’attuale capolista di Serie A. Juric però, che lo ha visto all’opera nelle prime due giornate di campionato, continua a preferirgli i compagni di reparto. Il tiro alla fune quindi continua anche in vista degli azzurri, prossimi avversari del Toro.

Juric e quel “le mie preferenze sono altre”…

La bocciatura temporanea è arrivata nel prepartita del match contro gli uomini di Spalletti, direttamente dal tecnico croato: “Izzo? Sta lavorando bene, ma le mie preferenze al momento sono altre. Non è mai una cosa definitiva però, è solo un fatto esclusivamente tecnico e tattico: chi vedo meglio, gioca”. Queste le parole utilizzate da Juric, che lasciano decisamente poco spazio ai dubbi: ad oggi quindi, la strada per Izzo torna in salita.

Juric continua a preferire Djidji e Zima per la difesa

Chi resta invece sulla cresta dell’onda è Djidji, di ritorno dopo la giornata di squalifica, con Zima subito dietro. Nonostante gli errori, l’ivoriano è infatti favorito sul numero 5 del Toro, che dovrà ancora una volta guardare i compagni dalla panchina. Nessun passo verso di lui è stato fatto dal tecnico, inamovibile sulle proprie decisione fino ad oggi ed intenzionato a portarle avanti. Si complica perciò per lui la situazione: la finestra di mercato di gennaio potrebbe fargli gola.