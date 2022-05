Juric dopo la partita contro il Napoli ha fatto capire che si aspetta di più da Praet, giocatore fondamentale per il Toro

Dopo la sconfitta che i granata hanno rimediato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro il Napoli, Ivan Juric si è soffermato a parlare di Dennis Praet dichiarando: “Denis è un bel giocatore, ha caratteristiche importanti, ci sono sistemi di gioco che gli portano vantaggi e altri che gli tolgono qualcosa. Quando trova la difesa a tre ha i suoi spazi, con la difesa a quattro un po’ meno. Nella ripresa lo abbiamo messo a tutta fascia ed è andato meglio, quando si trova in mezzo perde qualcosa, preferisce stare più isolato sulla fascia, quando è invece dentro fa più fatica. Io voglio che partecipi in tutte due le fasi: tende ad andare sempre in profondità ma voglio anche che venga a giocare”. Dunque il succo del discorso è che Juric si aspetta qualcosa in più da Praet, che comunque rimane una delle sorprese più belle del Toro di questa stagione, con le sue 21 presenze e 2 reti in campionato messe a segno entrambe contro la Sampdoria, ma una nella partita d’andata e l’altra in quella di ritorno. Praet avrà ancora due partite per migliorare in base alle richieste e alle aspettative di Juric, cercando di aumentare il numero di presenze e quello dei gol segnati.

Praet: contro l’Hellas Verona un test molto importante

Per il momento Praet rimane focalizzato sulla sfida contro l’Hellas Verona. Un avversario molto ostico che sta conducendo un ottimo campionato grazie al grande lavoro di Igor Tudor. Contro i gialloblù il numero 22 granata avrà dunque più spazio, dato che la squadra veronese gioca con la difesa a tre. Quindi non potrà sbagliare. Dovrà prendersi la trequarti e legare il gioco, dando così un segnale molto importante a Juric, con il quale si è creato un bel feeling. Praet vorrà anche dare una mano ai compagni per cercare in tutti i modi di tornare alla vittoria, dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli. Tra l’altro c’è da segnalare che Praet contro i partenopei ha portato a casa una brutta partita, dove il belga non sembrava nemmeno lui. Ecco che la sfida contro l’Hellas Verona assume ancora maggior valore.