Sarà il vice di Juric Paro a presentare in conferenza stampa il match tra Inter e Torino in programma sabato pomeriggio

La partita Inter-Torino è già alle porte e domani, venerdì 9 settembre, sarà tempo di conferenza stampa. Davanti ai microfoni della sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino domani ci sarà il vice allenatore granata Matteo Paro, in quanto Ivan Juric è ancora alle prese con la polmonite che già lunedì sera non gli ha permesso di andare in panchina per il match in cui i granata hanno affrontato il Lecce. Sono giorni difficili per l’ex tecnico dell’Hellas Verona che deve dirigere la sua squadra da casa dato che deve curarsi. È sicuramente molto complicato per un tecnico come Juric, che ama stare sempre vicino ai suoi ragazzi, non potersi recare al Filadelfia per gli allenamenti. Come già anticipato, domani non potrà nemmeno presentarsi davanti ai giornalisti per parlare della difficile partita contro l’Inter che arriva in un momento in cui i granata volano sulle ali dell’entusiasmo dato che si trovano nelle zone alte della classifica, mentre i nerazzurri stanno attraversando un periodo particolarmente complicato in quanto sono reduci dalle sconfitte, molto scottanti, rimediate contro il Milan e il Bayern Monaco. A questo punto è difficile ipotizzare che Juric sarà in panchina sabato pomeriggio a San Siro.