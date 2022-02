Il derby arriva nel momento peggiore, per il Torino, che dopo due k.o. consecutivi sfida la Juventus: Bremer detta la linea

Se la partita contro la Juventus fosse arrivata a una settimana dalle vittorie consecutive contro Fiorentina e Sampdoria, il Torino avrebbe affrontato i giorni caldi del derby con un entusiasmo e un ottimismo ben maggiori di quelli di oggi. Le due sconfitte consecutive contro Udinese e Venezia hanno minato qualche certezza, in casa granata. “Ultimamente certe situazioni ci girano male”, ha rilevato Juric, che ora ha pochi giorni per ricaricare la squadra: la stracittadina si giocherà alle 20.45 di venerdì 18 febbraio.

Le parole di Juric e Bremer

C’è poco tempo, per sciogliere alcuni nodi: chi giocherà al posto dell’infortunato Praet? Belotti è pronto per partire dal primo minuto? Zima o Djidji in difesa? Incognite di formazione, ma soprattutto un’autostima da rinsaldare. Juric non ha dubbi, la sua squadra si riprenderà: “Ora c’è il derby e ci riprenderemo, i ragazzi hanno voglia di fare bene, di prendersi delle rivincite rispetto agli ultimi anni”. A scuotere i suoi ha anche pensato uno dei leader dello spogliatoio, Bremer, che dopo il Venezia ha dettato la linea: “Il derby dobbiamo andare a giocarlo cattivi, più di prima perché abbiamo sbagliato due partite e abbiamo perso. Quindi contro la Juve sarà la partita della vita”. I granata devono tornare sui livelli d’intensità precedenti alla sosta: per provarci nel derby ci sono solo pochi giorni.