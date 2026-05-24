Questa sera tutti gli occhi sono su Torino perché va in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus: è la partita di D’Aversa

Il derby della Mole, si sa, è sempre una partita dal sapore speciale. Quest’anno si gioca all’ultima di campionato e nella storia non era mai successo. I granata vogliono sfatare un tabù della gestione Cairo, mentre i bianconeri vogliono tentare l’accesso alla Champions League. Questo sarà un derby speciale per l’allenatore del Torino Roberto D’Aversa. Un po’ è il suo derby, in quella che molto probabilmente sarà la sua ultima partita al Toro. Il tutto è partito ieri, con l’allenamento a porte aperte al Filadelfia, dove la squadra è stata applaudita. Poi la conferenza stampa, dove l’allenatore ha detto: “Il Fila è stato emozionante e volevo rendere pubblico questo sentimento”. D’Aversa sente la partita e sa bene che può cambiare l’esito della stagione, visto che sono 11 anni che non si vince un derby. 11 anni…

La prima volta con i tifosi

Stasera allo Stadio Olimpico Grande Torino torna la Curva Maratona. Sono stati venduti oltre 26mila biglietti e ci sarà un bel pienone. Da quando è arrivato sulla panchina del Torino, D’Aversa non ha mai giocato una partita in casa con i tifosi presenti. Questo lo ha sempre rammaricato: “Sarà emozionante, ci sarà la presenza del nostro pubblico. Il rammarico dopo ogni partita l’ho detto era relativo ai tifosi. Manca una partita e da parte nostra mi auguro ci sia la possibilità di allungare la striscia casalinga. I ragazzi hanno lavorato duramente anche per far tornare i tifosi”. Infatti il Torino di D’Aversa in casa non ha mai perso, nemmeno con l’Inter. I tifosi sono pronti a dare la giusta carica e allenatore con squadra non vedono l’ora di godersi lo spettacolo.

Il futuro

Un occhio però va anche al futuro. E qui potrebbe subentrare un po’ di malinconia per l’allenatore granata. Il suo contratto terminerà a breve e non era stata inserita l’opzione per il rinnovo. Lui è arrivato e ha fatto molto bene, salvando una squadra che con Baroni era letteralmente allo sbaraglio. Ma potrebbe non bastare anche vincere il derby. Con ogni probabilità Cairo e Petrachi sceglieranno un altro allenatore il prossimo anno per iniziare un nuovo ciclo. Quale? Non si sa. In questo senso qualcosa D’Aversa magari lo dirà a fine gara stasera: “Vi chiedo di farmi solo domande sul derby, poi domani risponderò a qualsiasi altra domanda”.