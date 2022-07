La squadra granata questa mattina ha lasciato Bad Leonfelden, dove ha alloggiato per circa due settimane: ora inizia il ritiro in Tirolo

La prima parte del ritiro estivo del Torino è terminata: questa mattina la squadra granata ha lasciato Bad Leonfelden ed è partita alla volta di Waidring dove si allenerà per una settimana e sarà impegnata in altre due amichevole, la prima domani contro il Trabzonspor, la seconda mercoledì 27 contro l’Apollon Limassol. I giocatori nella località del Tirolo saranno gli stessi 32 (metà dei quali sono giocatori in esubero o giovani destinati a un prestito o un ritorno in Primavera) presenti a Bad Leonfelden, con l’unica eccezione di Koné che ha preso il posto di Bremer, nel frattempo ceduto alla Juventus.